Комментаторы каналов Eurosport Максим Янчевский и Вадим Кольцов в подкасте «Хард и грунт» подвели итоги первой недели Уимблдона: подробно обсудили успехи российских игроков, но при этом не обделили вниманием и остальных фаворитов.

В новом выпуске – о том, как рвется вперед Хачанов, о потенциальной встрече Медведева с Федерером, о шансах Самсоновой пройти в дальнейшие круги и, конечно, о многочисленных падениях на травяном покрытии этого розыгрыша турнира.

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