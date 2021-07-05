Комментаторы каналов Eurosport Максим Янчевский и Вадим Кольцов в подкасте «Хард и грунт» подвели итоги первой недели Уимблдона: подробно обсудили успехи российских игроков, но при этом не обделили вниманием и остальных фаворитов.
В новом выпуске – о том, как рвется вперед Хачанов, о потенциальной встрече Медведева с Федерером, о шансах Самсоновой пройти в дальнейшие круги и, конечно, о многочисленных падениях на травяном покрытии этого розыгрыша турнира.
Прослушать подкаст можно на платформе Anchor – перейди по ссылке и скорее узнай всё самое интересное из мира тенниса.
Уимблдон
Hawk-Eye Live нет на Уимблдоне. Из-за ошибок на USO и AO
Также вы можете прослушать подкаст на Apple Podcasts и Google Podcasts.
Уимблдон
Борг взял Уимблдон 5 раз подряд. Процент побед – рекордные 93
Уимблдон
1980-й: чудо на льду и легендарный финал Борг – Макинрой