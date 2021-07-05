В четвертом круге Уимблдона российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла чешке Каролине Плишковой в двух сетах.

Счет по партиям – 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час и 14 минут, за это время Самсонова сделала два эйса, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 5 возможных. Ее соперница 10 раз подала навылет, 6 раз ошиблась на подаче и 4 раза из 6 реализовала брейк-пойнт.

В четвертьфинале Плишкова встретится с победителем матча между Мэдисон Киз и Викторией Голубиц.

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На пути к четвертому кругу Самсонова обыграла Кайю Канепи, Джессику Пегулу и Слоан Стивенс.

Ранее на Уимблдоне проиграли Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Елена Веснина, Вера Звонарева, Елена Александрова, Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Варвара Грачева, Светлана Кузнецова и Анна Калинская.

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