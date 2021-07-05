Андрей Рублев проиграл Мартону Фучовичу в 4-м круге Уимблдона в пяти сетах – 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6. Матч продолжался 2 часа 44 минуты. Рублев серьезно уступил сопернику по виннерсам (26-41) и допустил больше невынужденных ошибок (32-27).

В первом сете Андрей дважды отдал свою подачу, но в двух последующих не подарил Фучовичу ни гейма на своей подаче. Игра сломалась в четвертой партии – Мартон выиграл шесть геймов подряд, а затем еще три в решающем сете. При счете 1:3 Рублеву удалось вернуть подачу, которую он тут же упустил.

Фучович – самый удобный для Рублева соперник в 2021 году. Соперники встречались 4 раза, и Андрей выиграл все матчи, не отдав ни сета (на один из них Мартон не вышел).

В 1/4 венгерский теннисист сразится с Новаком Джоковичем.

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