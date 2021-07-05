Перед четвертым кругом сложилось ощущение, что именно для Андрея Рублева матч против Мартона Фучовича сложится проще всего. Карен Хачанов изначально не был фаворитом встречи с Себастьяном Кордой, а Хуберт Хуркач набрал слишком зверский ход, чтобы легко сдаться Даниилу Медведеву.

Рублев трижды обыграл венгра в 2021-м (еще на один матч тот не вышел) и ни разу не отдал даже сет. Последняя мартовская встреча в Майами завершилась для Мартона унизительным разгромом (2:6, 1:6). Это случилось сразу после знаменитого пожелания Фучовича: венгр выразил надежду, что в 2021-м больше не сыграет с обидчиком из России.

Уимблдон Рублев в 5 сетах проиграл Фучовичу и покинул турнир 3 ЧАСА НАЗАД

Если оценивать прошедший матч мемом «ожидание vs реальность», то складывается противоречивое ощущение. Фучович должен был выйти на корт с трясущимися коленками и отсутствием веры в успех, но на деле был как никогда настроен на борьбу. Возможно, чрезвычайная заряженность соперника сыграла роль и надломила Рублева, но он точно должен был найти выход. Если бы не показал ужасающую прямолинейность.

С первого до последнего розыгрыша Фучович превосходил Андрея в физике. Он словно со вживленным мотором рассекал по задней линии и почти всегда находил более жесткий и точный ответ. Если Рублев давал слабину и закидывал мяч в метре-полутора от задней линии, то мгновенно оказывался в позиции обороняющегося.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

На протяжение трех сетов такое распределение сил не сильно сказывалось на счете: Рублев, как более классный игрок, контролировал ситуацию и пользовался незначительными промахами соперника. Но все поменялось в четвертом сете. Фучович изменил тактику и мутировал в хищника: делал все, чтобы минимизировать ошибки и выдавливать их из Андрея (1:10). А тот оказался не готов к изменениям.

Чем хороши топ-игроки? Умением подстроиться под соперника и обнаружить его слабые стороны по ходу матча. Они один за другим пробуют элементы, которые помогут разрушить план соперника и вывести его из себя. Но Рублев даже не попытался сыграть разнообразнее.

Рублев весь сезон делал Фучовича, повел 2-1, но что-то сломалось

Он продолжал со всей силы вкладываться в каждый удар и копил ошибки. Ни одного укороченного, ни желания подергать соперника serve&volley, полное отсутствие подрезок и подкруток. Однобокий теннис Андрея в этот раз оказался слишком читаемым для Фучовича, тем более венгр поймал кураж и нажал на педаль газа. А Рублев окончательно зарыл себя, в очередной раз поддавшись негативу.

Андрею и его тренерам нужно срочно обратить внимание на оба недостатка и устранить их в кратчайшие сроки. Это важно не только для повышения результатов, но и для общего роста – иначе на «Шлемах» он продолжит останавливаться на границе первой и второй недели, а для фанатов останется парнем с сильным ударом и неконтролируемыми эмоциями.

Уимблдон Рублев следом за Хачановым вышел в 4-й круг 02/07/2021 В 13:13