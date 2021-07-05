Белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью Eurosport рассказала о победе над Еленой Рыбакиной и предстоящем матче в четвертьфинале Уимблдона.

– Маленькая цель достигнута, поэтому, конечно же, я рада, но стараюсь держать себя сфокусированной, потому что завтра следующая игра, и это все еще не предел моих мечтаний.

– Что было самым сложным сегодня против такой соперницы, как Елена Рыбакина?

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– Быть постоянно сфокусированной, принимать здорово, потому что она подает хорошо и малейшая ошибка – все могло быстро развернуться, как и произошло во втором сете. И вообще очень рада, что в третьем сете я собралась, взяла игру в свои руки, смогла ее поддавить и выиграть матч.

– В следующем матче – Онс Жабер, вы выстречались дважды, но при этом на «Ролан Гаррос» уступили. Что помните из того матча?

– В том матче я очень сильно нервничала, очень хотелось выиграть, я очень много осторожничала, не играла в свою игру, поэтому первый сет проиграла. Потом расслабилась, начала играть агрессивно, активно. В третьем сете опять начала задумываться о результате, поэтому в этот раз я буду стараться фокусироваться на своей игре, отталкиваться от себя, быть от начала до конца агрессивной и стараться держать игру в своих руках, – сказала Соболенко.

Соболенко обыграла Рыбакину в трех сетах – 6:3, 4:6, 6:3.

В четвертьфинале Арина сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

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