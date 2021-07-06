Первый номер России Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира, уступив поляку Хуберту Хуркачу.

Первое противостояние двух теннисистов в карьере продолжалось 3 часа и 10 минут, а из-за дождя матч растянулся на два дня. Во вторник соперники уже доигрывали поединок на Центральном корте. Медведев наколотил 13 первых, совершил 5 двойных. У соперника 10 эйсов и 4 дабл-фолтов. Но поляк был в разы лучше русского в игре у сетки – 72% выигранных мячей.

1/8 «ТБШ» в Лондоне – лучший результат русского на «королевских кортах». В этом году он побывал во второй неделе всех мэйджеров: в финале «АО» и 1/4 «РГ».

Следующим соперником Хуберта Хуркача будет 8-кратный обладатель травяного «ТБШ» Роджер Федерер, который переиграл в трех сетах Лоренцо Сонего – 7:5, 6:4, 6:2.

Поляк прежде никогда не проходил дальше третьего раунда на «Шлемах».

Уимблдон Медведева и Хуркача залил дождь. Они доиграют во вторник 19 ЧАСОВ НАЗАД

Уимблдон Медведев: «Что может быть сложнее, чем отыграться с 0:2?» 04/07/2021 В 11:17