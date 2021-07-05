Российский теннисист Карен Хачанов в интервью Eurosport поделился впечталениями от победы в четвертом раунде Уимблдона и рассказал о следующем сопернике, с которым встретится в четвертьфинале.

– Задам вопрос от всех российских болельщиков: что это было?

– Это был один из валидольных матчей, наверное. В конце концов, можно размышлять, рассуждать, говорить что угодно, но самое главное – это победа. Смог выстоять в конце. Да, у нас было 13 брейков. Может быть, это рекорд именно на траве. Для меня это очень важная победа, в этом сезоне особенно было много похожих, близких матчей, которые не смог выиграть. Сегодня, когда смог в итоге дожать, для меня это очень важно.

Уимблдон Хачанов трижды не подал на матч, но все же вышел в 1/4 финала 6 ЧАСОВ НАЗАД

– У тебя есть какое-то объяснение, почему здесь и сейчас, на Уимблдоне, близкие матчи получается выигрывать? Хотя в какой-то момент карьеры равные матчи для тебя заканчивались поражением?

– Я бы сказал, что до этого турнира не совсем хорошо все складывалось. Были похожие матчи, очень близкие где-то. Мешали все время эмоции – я говорю не только про негативные или злость, а про нервозность. Не хватало таких побед, чтобы тебя это подпитывало и давало уверенности в дальнейшем. Уже перед этим турниром я очень много работал над собой. Сказал, что все, здесь и сейчас надо как-то стараться работать над этим. С первого матча у меня это начало получаться. Я начал думать не о том, что будет – надо находиться здесь и сейчас и думать, как можно выиграть. По факту: что-то не получается – окей, надо найти другой ход, поменять игру, но в итоге думать о том, что нужно сделать, а не о результате.

– Дальше Денис Шаповалов. Видел ли его матчи на этом Уимблдоне и что ждешь от встречи?

– Видел только матч против Энди Маррея, но там было все очень уверенно, почти без шансов. Мы с ним играли один раз на Кубке Дэвиса, два года назад почти. С ним в этом году в Австралии тренировались на карантине две недели, изучали игру друг друга. Поэтому знаю, что ожидать. Он очень хороший игрок, опасный на всех покрытиях, особенно на траве. Левша, играет в очень агрессивный теннис, подает, ходит к сетке, режет. Очень хорошо миксует игру, но при этом иногда играет чересчур агрессивно. Завтра день отдыха, сегодня не хочу думать о теннисе, завтра буду тренироваться, готовиться и настраиваться на следующий матч, – сказал Хачанов.

В четвертом круге Уимблдона Карен Хачанов одолел Себастьяна Корду в пяти сетах – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.

В четвертьфинале Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым, который победил Роберто Баутисту Агута.

Уимблдон Хачанов: «Лучше быть в тонусе, но у меня будет 2 дня отдыха» 02/07/2021 В 16:24