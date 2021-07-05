Теннисист из Канады Денис Шаповалов в интервью Eurosport поделился впечатлениями от победы над Роберто Баутистой Агутом, рассказал о сотрудничестве с Михаилом Южным, пропуске «Ролан Гаррос» и предстоящем четвертьфинале Уимблдона с Кареном Хачановым.

– Сегодня просто отлично играл против очень трудного соперника, я очень рад, что выиграл. Буду готовиться к следующему матчу.

– Расскажи о сотрудничестве с Михаилом Южным. Мы знаем, что он сейчас не на Уимблдоне. Вы разбираете соперников? Созваниваетесь?

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– Да, конечно. Он мне звонит каждый день. Мы разговариваем насчет соперников, насчет игры, просто о самочувствии.

– Ты пропустил «Ролан Гаррос». Когда было принято это решение? Чувствуешь, что оно было правильным?

– Да, конечно, мы с командой разговаривали. У меня чуть-чуть плечо побаливало, а в Женеве мы приняли решение, что лучше сыграть на траве три турнира. И чтобы плечо было к ним готово, решили не играть в «Ролан Гаррос». Конечно, в тот момент хотелось сыграть в Париже, но сейчас думаю, что мы правильно решили.

– Четвертьфинал против Карена Хачанова – вы играли в Кубке Дэвиса. Что помнишь из того матча и как будешь готовиться?

– Я думаю, Карен очень классно сейчас играет. Он сегодня очень трудного соперника обыграл. Конечно, будет очень сложный матч. Но я не смотрю на наш матч в Кубке Дэвиса, потому что это очень давно было (ноябрь 2019-го – Eurosport), мы с этого времени прибавили, совсем по-другому играем. И, конечно, это трава, чуть-чуть другая игра тоже.

Денис Шаповалов обыграл Роберто Баутисту Агута в трех сетах – 6:1, 6:3, 7:5.

В четвертьфинале Шаповалов встретится с Кареном Хачановым, который в пятисетовом матче одолел американца Себастьяна Корду.

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