Матч четвертого круга Уимблдона между Даниилом Медведевым и Хубертом Хуркачем прерван из-за дождя. Теннисисты закончат встречу во вторник, 6 июля, сообщает официальный сайт турнира.

Время начала игры пока неизвестно. Встречу остановили в четвертом сете, Медведев ведет по партиям – 6:2, 6:7(2), 6:3. В четвертом сете он проигрывает 3:4 на своей подаче.

Победитель матча Медведев – Хуркач сыграет против швейцарца Роджера Федерера, который одолел Лоренцо Сонего.

Медведев на пути к 1/8 финала одолел Ян-Леннарда Штруффа, Карлоса Алькараса и Марина Чилича.

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