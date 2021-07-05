Матч четвертого круга Уимблдона между Даниилом Медведевым и Хубертом Хуркачем прерван из-за дождя. Теннисисты закончат встречу во вторник, 6 июля, сообщает официальный сайт турнира.
Время начала игры пока неизвестно. Встречу остановили в четвертом сете, Медведев ведет по партиям – 6:2, 6:7(2), 6:3. В четвертом сете он проигрывает 3:4 на своей подаче.
- Победитель матча Медведев – Хуркач сыграет против швейцарца Роджера Федерера, который одолел Лоренцо Сонего.
- Медведев на пути к 1/8 финала одолел Ян-Леннарда Штруффа, Карлоса Алькараса и Марина Чилича.
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