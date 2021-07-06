После воскресного выходного на Уимблдоне сыграли не все матчи 1/8 финала – дождь не позволил закончить сосланному на корт без крыши Даниилу Медведеву и его визави Хуберту Хуркачу. Поэтому второй сеяный доиграет на Центральном корте, а параллельно стартуют четвертьфиналы.
Центральный корт
Даниил Медведев (Россия, 2) – Хуберт Хуркач (Польша, 14) – 6:2, 6:7(2), 6:3, 3:4 – начало в 15:30 (мск)
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Онс Жабер (Тунис) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – не ранее 16:30 (мск)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Айла Томлянович (Австралия) – не ранее 18:30 (мск)
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Корт 1
Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Виктория Голубиц (Швейцария) – начало в 15:00 (мск)
Каролина Мухова (Чехия, 19) – Анжелик Кербер (Германия, 25)
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