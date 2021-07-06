Первая ракетка мира Новак Джокович после победы над Кристианом Гариным в четвертом раунде Уимблдона прокомментировал атмосферу на трибунах: болельщики заметно поддерживали чилийца в очном матче.

«У меня была поддержка, я чувствовал отличную атмосферу на корте. Я понимаю, что большинство людей в большинстве случаев болеют за андердога, с этим нужно смириться и сохранять концентрацию на том, что значит больше всего. Иногда это сбивает, но все мы люди.

Временами мы теряем свою игру. Самое главное в этот момент вернуться, перезапустить себя. Местами мы получаете больше поддержки, местами – меньше. Это зависит от того, как вы играете, какой у вас выдался день», – приводит слова Джоковича FirstSportz

Уимблдон Рублев – игрок без плана B. Ему еще далеко до топов 21 ЧАС НАЗАД

В четвертьфинале Новак сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который выбил из борьбы Андрея Рублева.

Джокович – победитель двух последних розыгрышей Уимблдона.

Уимблдон Рублев в 5 сетах проиграл Фучовичу и покинул турнир ДЕНЬ НАЗАД