Первая ракетка мира Новак Джокович после победы над Кристианом Гариным в четвертом раунде Уимблдона прокомментировал атмосферу на трибунах: болельщики заметно поддерживали чилийца в очном матче.
«У меня была поддержка, я чувствовал отличную атмосферу на корте. Я понимаю, что большинство людей в большинстве случаев болеют за андердога, с этим нужно смириться и сохранять концентрацию на том, что значит больше всего. Иногда это сбивает, но все мы люди.
Временами мы теряем свою игру. Самое главное в этот момент вернуться, перезапустить себя. Местами мы получаете больше поддержки, местами – меньше. Это зависит от того, как вы играете, какой у вас выдался день», – приводит слова Джоковича FirstSportz.
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- В четвертьфинале Новак сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который выбил из борьбы Андрея Рублева.
- Джокович – победитель двух последних розыгрышей Уимблдона.
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