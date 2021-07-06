Страдания болельщиков русских растянулись на целых два дня. Лондонские корты потеряли сразу 1-ю и 2-ю ракетку России. В понедельник с трибунами попрощался Андрей Рублев, во вторник – Даниил Медведев. Оба матча перешли в пятисетовый формат, и саспенс, казалось, вышел из-под руки одного сценариста: оба вели игру и смотрелись невероятно уверенными, а конец матча отдали без борьбы. И, конечно, нарушение правил драматургии (трех единств), отчасти, стоило одному из них выхода в 1-й травяной четвертьфинал в карьере.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

2-я ракетка мира Даниил Медведев не должен был играть свой первый матч на Центральном корте при таких раскладах. Накануне из-за дождя их битву перенесли на вторник, но могли спокойно доигрывать на главном корте после легчайшего выноса от Роджера Федерера. Второй же корт с крышей также был оккупирован: почему-то его отдали Саше Звереву и Оже-Альяссиму. Поэтому лучший русский и победитель «Мастерса» в Майами-2021 поляк Хуберт Хуркач довольствовались площадкой без навеса.

Уимблдон Медведев проиграл 2-дневный матч и не сыграет с Федерером в 1/4 4 ЧАСА НАЗАД

Даню и правда лишали больших оваций и поддержки в 2018-м и 2019-м. Но тогда решение выглядело логичным – парень только осваивал ATP-тур. Теперь же он – лучший после Джоковича – опять пролетел мимо Центрального корта. А должен был там появиться еще в 3-м круге против обладателя американского «ТБШ» Марина Чилича. Зная ту любовь и зависимость русского от окружения, решение оргов кажется подозрительным. Такие мысли не покидают, если заглянуть в другую часть сетки: поджидал победителя пары Хуркач – Медведев именно 8-кратный обладатель английской тарелки. Конспирологические мысли тогда посетили даже самых явных фанатов Маэстро. От этой несправедливости вчера весь вечер вскипал твиттер – пользователям стало обидно, что Даня только оббивает пороги главного места действа в Лондоне.

«Совершенно несправедливо, что Медведеву и Хуркачу не позволили закончить сегодня вечером. Чистая коррупция, нахрен все это».

«Не удивлюсь, если Медведев сегодня проиграет ... Невероятная удача Роджера!»

Подключился к перекличке недовольных и сам Федерер. Он парировал возмущения шуткой. Мол, да, это несправедливо. Но они молоды и могут быстро прийти в себя. Они в форме. «Надеюсь, завтра снова пойдет дождь», – добил разгневанных фанов Роджер.

Но потенциально главного крушителя надежд Ноле на календарный «Золотой Шлем» (все 4 «ТБШ» и золото Олимпиады) устранили не обстоятельства: сам Медведев лишил себя шанса на борьбу за №1 ATP. С его опытом и при неимении такового на поздних стадиях у Хуберта русский обязан был входить в матч совершенно иначе: он не вел игру, плохо подавал первой, махнул дабл-фолт. Да, условия и корт были другими, но и Хуберт не мял газон Центрального постоянно. Поляк тут же сделал первый брейк, а при счете 5:3 в 4-й партии это стало началом конца.

В пятом сете оба не изменили себе: Даня перестал брать инициативу, поддавливать на соперника глубокими приемами, не мог подавать, а главное, не нашел противоядие против постоянно выпрыгивающего к сетке Хуркача – поляк взял невообразимые 72% (50 розыгрышей из 69). Тогда ментально Даня просел. Как и Рублев днем ранее, он буквально опустил руки: в 5-й партии позволил поляку выиграть 12 из 13 мячей – 1:3. А при безошибочном сеточнике Хуберте (1 эррор в 5-м сете) Даня оформил 12 неудач – 6:3 меньше, чем за час. В итоге самый грустный фильм Уимблдона для русских фанатов длился три часа – 6:2, 6:7(2), 6:3, 3:6, 3:6.

Второй раз Медведев лишает себя шанса напрячь Новака в борьбе за 1-ю строчку ATP. Россиянину нужно было дойти до финала, и если там оказался бы Джокович, то взять у него очку. Не получилось сделать это и на «Ролан Гаррос»-2021. Миф о том, что Уимблдон – самый неудачный турнир для русских еще может жить. Хотя попытки развеять его будут у Карена Хачанова уже в среду. Единственному русскому в женском и мужском туре для этого достался неудобный канадец Денис Шаповалов.

Уимблдон Медведева и Хуркача залил дождь. Они доиграют во вторник ДЕНЬ НАЗАД