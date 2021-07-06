Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Онс Жабер из Туниса и вышла в полуфинал Уимблдона-2020 – 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 14 минут, Арина уступила сопернице по подачам навылет (3-4), допустила больше двойных (5-2), но реализовала 3 брейк-пойнта из 10, в то время как Онс лишь раз взяла подачу Соболенко. В личном противостоянии теннисистка из Беларуси вышла вперед: 2-1.

Для Соболенко этот будет первый полуфинал на «ТБШ» в одиночном разряде. Прежде она не проходила дальше четвертого круга. При этом Арина – двукратная чемпионка мэйджоров в парах (US Open-2019, Australian Open-2021 – оба с Элизой Мертенс).

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