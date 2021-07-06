Российский теннисист Даниил Медведев в интервью Eurosport поделился впечатлениями от поражения Хуберту Хуркачу в двухдневном матче четвертого круга Уимблдона.

– Матч был двухдневным. Расскажи, как вчера завершался вечер.

– Ко мне первым подошел судья, сказал, что дождь, скорее всего, не прекратится, поэтому мы думаем, чтобы поставить вас завтра на центральный корт в 13:30 под крышей, потому что завтра тоже обещают дождь. Я не знаю, если бы я сказал нет, что бы было в этом случае. Но для меня это решение казалось адекватным, поэтому я согласился, и соперник, видимо, тоже. Я не знаю, могло ли быть другое продолжение вчерашнего матча. Просто у Роджера был счет 5:5, и, естественно, никто не знал, сколько будет длиться этот матч.

Уимблдон Решение организаторов Уимблдона – дичь. Но Медведев сам отдал матч 2 ЧАСА НАЗАД

– Что пошло не так? Казалось, ты долго вкатывался в матч, когда вкатываться времени не было.

– Да, совершенно другие условия от того, как мы играли вчера. Не чувствовал себя на корте – не знаю, как это объяснить. Мяч не летел, удары не шли, куда я задумывал. Я, по-моему, его ни разу не обвел. По факту ему в таком состоянии не составило труда меня обыграть. Вопрос: почему так получилось? Ответа у меня пока нет, и, если честно, вряд ли он будет.

– Удивило, что он стал так часто ходить к сетке?

– Нет, не было ничего неожиданного, я знал, что он будет так делать. Если говорить по фактам, то выигрывать надо было вчера еще до дождя. У меня были возможности. У него не было ни одного брейк-пойнта до последнего гейма перед дождем. Не было каких-то удивлений в плане тактики, но он не просто так выиграл «Мастерс», поэтому заслуженно победил.

– Что дальше? Отдых, подготовка к Олимпиаде, к хардовой части сезона?

– Уимблдон – всегда такой переходный турнир в том плане, что это прямо действительно середина, центр сезона. После него обычно есть несколько недель, в итоге сейчас до Олимпиады есть какое-то время. Поэтому, скорее всего, пляж, коктейль, забыть о теннисе на какое-то время, чтобы вернуться с полными силами, стараться играть и быть лучше, – сказал Медведев.

Медведев уступил Хуркачу в пяти сетах – 6:2, 6:7 (2), 6:3, 3:6, 3:6.

В четвертьфинале Уимблдона поляк сыграет с Роджером Федерером.

Уимблдон Медведев проиграл 2-дневный матч и не сыграет с Федерером в 1/4 4 ЧАСА НАЗАД