В девятый день Уимблдона лондонские корты примут четвертьфинальные матчи, в том числе игру последнего представителя России на турнире.

Центральный корт

Новак Джокович (Сербия, 1) – Мартон Фучович (Венгрия) – начало в 15:30 (мск)

Уимблдон Медведев громил Хуркача в 1-й день, но во вторник все пошло кувырком 2 ЧАСА НАЗАД

Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Хуберт Хуркач (Польша, 14)

Корт 1

Карен Хачанов (Россия, 25) – Денис Шаповалов (Канада, 10) – начало в 15:00 (мск)

Маттео Берреттини (Италия, 7) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16)

Уимблдон Медведев: «Почему проиграл? Ответа нет и вряд ли будет» 3 ЧАСА НАЗАД