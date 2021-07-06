В девятый день Уимблдона лондонские корты примут четвертьфинальные матчи, в том числе игру последнего представителя России на турнире.

Центральный корт

Новак Джокович (Сербия, 1) – Мартон Фучович (Венгрия) – начало в 15:30 (мск)
Уимблдон
Медведев громил Хуркача в 1-й день, но во вторник все пошло кувырком
2 ЧАСА НАЗАД
Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Хуберт Хуркач (Польша, 14)

Корт 1

Карен Хачанов (Россия, 25) – Денис Шаповалов (Канада, 10) – начало в 15:00 (мск)
Маттео Берреттини (Италия, 7) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16)
Мужская сетка Уимблдона
Женская сетка Уимблдона
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