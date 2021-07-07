Белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит лучший турнир «Большого шлема»: на Уимблдоне-2021 она впервые в карьере дошла до полуфинала. В интервью Eurosport.ru Арина рассказала о четвертьфинале против Онс Жабер и заявила, что с нетерпением ждет следующего матча против Каролины Плишковой.

– На удивление для себя я психологически была заряжена и не ощущала того давления. Просто была сфокусирована на игре, была в моменте и даже не почувствовала давления.

– Онс Жабер – очень сложная соперница: укороченные, смена ритма, темпа. Сегодня вы были готовы ко всему и действительно играли от себя, не давали ей времени, чтобы она могла что-то диктовать. Делали все идеально.

Уимблдон Соболенко впервые в карьере сыграет в полуфинале «Шлема» 20 ЧАСОВ НАЗАД

– Против Онс, если даешь ей чуть-чуть времени на корте, она начинает и укорачивать, и выходить к сетке, и резать, и менять скорость. В этом случае с ней тяжело что-то сделать, потому что она в этих вещах лучше. А сегодня задача была быть постоянно агрессивной, чтобы она была под давлением. Думаю, я справилась на все сто процентов, чему рада.

– Были моменты во время матча, когда казалось, что вас переполняют эмоции.

– Да, несколько раз хотелось и кричать, и бросить ракетку, но не хотела возвращаться к старым ошибкам. Поэтому рада, что в нескольких моментах сдержала себя, продолжила играть и бороться.

– Следующая соперница – Каролина Плишкова. Игрок совершенно другой, совсем иная история для вас.

– Да, это другой игрок. Агрессивный, очень здорово подает, плоско, низко и длинно играет. Поэтому да – это непростой соперник. На самом деле, будет интересный матч. Жду не дождусь этого поединка.

Матч против Жабер Арина выиграла со счетом 6:4, 6:3.

Полуфинал против Плишковой состоится 8 июля, в параллельном матче сразятся Эшли Барти и Анжелик Кербер.

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