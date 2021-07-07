Теннисист из России Карен Хачанов влип в странную историю в матче четвертьфинальной стадии мужского одиночного разряда против канадца Дениса Шаповалова.

При счете 4:4 в первом сете судья на вышке Ричард Хай указал Хачанову, что его бейсболка Nike не соответствует стандартам турнира.

Похоже, арбитра смутил черный цвет внутренней подкладки под кепкой. Согласно традициям Уимблдонского теннисного турнира, игроки должны выходить на корт в одежде и аксессуарах белого цвета.

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У Хачанова в раздевалке была запасная бейсболка с правильным козырьком белого цвета. Хотя в перерыве между первой и второй партиями на скриншотах все равно заметно, что внутренности кепки остались черными.

Эпизод с головным убором сбил Карена. Он проиграл Шаповалову два следующих гейма в сете и уступил со счетом 4:6.

Затем он взял две следующие партии со счетом 6:3, 7:5 и на момент написания заметки находится в одном сете от выхода в полуфинал Уимблдона.

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