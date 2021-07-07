Российский теннисист Карен Хачанов не вышел в полуфинал Уимблдона. В матче 1/4 он в пяти сетах проиграл канадцу Денису Шаповалову – 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 28 минут.

В первом сете Хачанов вел 3:2 и имел четыре брейк-пойнта подряд, но упустил возможность, а вскоре отдал подачу и проиграл партию. Во второй Карен повел 4:0 с двумя брейками, но закрыл сет лишь со счетом 6:3. В третьей Хачанов уступал 3:4 и 15-40, но отыграл брейк-пойнты и в 11-м гейме сам взял подачу соперника, в результате чего повел 2:1. Но сил не хватило: в четвертом сете Шаповалов сделал два брейка, а решающем оформил отрыв при счете 4:4.

Шаповалов разгромил Хачанова по эйсам (17:3), допустил больше двойных ошибок (10:7), выиграл больше розыгрышей активными действиями (59:31), но оказался лучше по анфорсам (48:50).

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Хачанов впервые играл в 1/4 Уимблдона и во второй раз на той же стадии на «Шлемах» в целом (также на «РГ»-2019).

В полуфинале Денис Шаповалов встретится с первой ракеткой мира и действующим победителем турнира Новаком Джоковичем.

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