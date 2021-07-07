20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер закончил выступление на Уимблдоне.

В матче 1/4 финала 39-летний швейцарец уступил 14-й ракетке турнира Хуберту Хуркачу – 3:6, 6:7 (4), 0:6. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Поляк был лучше на подаче. Он выполнил 10 эйсов против пяти у Роджера, оба теннисиста допустили по три двойные ошибки. При этом швейцарец точнее попадал первым мячом – 65% против 59% у соперника. Но у Хуркача выше процент выигранных мячей на первой (79%) и второй (56%) подачах. Эти показатели у Федерера – 67% и 34%.

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Ветеран был хуже на активно выигранных мячах (34 виннерсов, у Хуберта 36) и сорил невынужденными ошибками – 31 против 12 у противника.

В единственной предыдущей очной встрече – в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс-2019 – Федерер был сильнее со счетом 6:4, 6:4.

В полуфинале Уимблдона Хуркач встретится с победителем пары Маттео Берреттини – Феликс Оже-Альяссим.

Для Федерера вылет в четвертьфинале – повторение худшего результата на Уимблдоне с 2014 года. За последние семь сезонов он только один раз не прошел дальше этой стадии – в том числе, четырежды выходил в финал и взял один титул (в 2017 году).

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