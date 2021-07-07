В десятый день Уимблдона четыре лучшие теннисистки, в число которых вошла первая ракетка Беларуси, определят финальную пару.

Центральный корт

Эшли Барти (Австралия, 1) – Анжелик Кербер (Германия, 25) – начало в 15:30 (мск)

Уимблдон Хачанов провел лучший «Шлем». Доказал хейтерам, что не пустышка 2 ЧАСА НАЗАД

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Уимблдон Шаповалов впервые в 1/2 «ТБШ». Вспомни его первое вью на русском 3 ЧАСА НАЗАД