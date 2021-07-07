В десятый день Уимблдона четыре лучшие теннисистки, в число которых вошла первая ракетка Беларуси, определят финальную пару.
Центральный корт
Эшли Барти (Австралия, 1) – Анжелик Кербер (Германия, 25) – начало в 15:30 (мск)
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