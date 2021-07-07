Русские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Уимблдонского турнира в женском парном разряде.

В четвертьфинале они обыграли первых ракеток мира – чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову. Матч продлился 2 часа и 41 минуту и завершился со счетом 6:7 (6), 6:4, 9:7.

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Оба дуэта допустили по пять двойных ошибок, но Кудерметова с Весниной были лучше при вводе мяча в игру – пять эйсов против трех у соперниц. Вероника с Еленой также показали лучшую точность первой подачи (67% против 61% у Крейчиковой и Синяковой) и выиграли больше первых мячей (78% против 73%).

Русская пара вышла в ноль по соотношению активно выигранных розыгрышей и невынужденных ошибок – 14/14. У Барборы и Катерины больше фейлов – 10 и только семи виннеров.

Кудерметова и Веснина выступают на Уимблдоне на основании защищенного рейтинга.

Крейчикова и Синякова выиграли три турнира «Большого шлема» в парном разряде. Три недели назад они взяли последний титул на «Ролан Гаррос»-2021.

В полуфинале Вероника и Елена встретятся с американкой Кэролайн Доулхайд и австралийкой Сторм Сандерс.

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