Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал поражение в четвертьфинале Уимблдонского теннисного турнира от 14-й ракетки соревнований Хуберта Хуркача.

«Конечно, я бы хотел сыграть на Уимблдоне вновь, но в моем возрасте никогда не знаешь, что ждет впереди. Я обсужу все с командой и буду от этого отталкиваться. Посмотрю, что нужно сделать, чтобы подойти в лучшей форме и иметь больше шансов на победу.

Я не знаю, [в последний раз ли сыграть на центральном корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба], я правда не знаю. Мне следует перестроиться.

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В прошлом году я ставил целью еще раз сыграть на Уимблдоне. Снова вышел на корт в этом году и очень рад этому. Обо всем, что происходит после Уимблдона, мы сядем вместе с командой и поговорим. Сейчас я очень доволен тому, как далеко прошел, хотя и расстроен из-за поражения», – цитирует Федерера BBC

39-летний теннисист уступил поляку Хуберту Хуркачу за 108 минут со счетом 3:6, 6:7 (4), 0:6. Это первое поражение Федерера в трех партиях на Уимблдоне с 2002 года.

Роджер в третий раз в карьере всухую проиграл во Всеанглийском лаун-теннисном клубе. Предыдущие два поражения случились на старте карьеры швейцарца – в 2000 и 2002 годах.

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