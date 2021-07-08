9 июля на Уимблдоне состоятся матчи 1/2 финала. Основное внимание будет приковано к матчу с участием главного претендента на титул и первой ракетки мира Новака Джоковича, но сначала на корт выйдут другие полуфиналисты.

Маттео Берреттини – Хуберт Хуркач

Первым запуском стартует матч итальянца Берреттини и поляка Хуркача. Несмотря на победу над Федерером, букмекерам представляется фаворитом не Хуберт, а его соперник. Оба обладают отменной подачей и от нее строят игру, поэтому стоит ожидать продолжительной битвы с тай-брйками.

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По личным встречам пока равенство. В 2018 году Маттео одолел поляка в квалификации Australian Open (7:5, 6:3), а год спустя Хуркач взял реванш на «Мастерсе» в Майами (6:4, 6:3).

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Новак Джокович – Денис Шаповалов

Действующий победитель турнира сразится с канадцем Денисом Шаповаловым, который пропустил «Ролан Гаррос», а теперь выдал лучшее выступление на «Шлемах» в Лондоне.

«Последние пару лет Денис стабильно добивается успехов в туре. Может быть, он не выигрывает большие матчи, но кажется, что он становится более зрелым. У него мощная подача, он левша – а с левшами на быстрых покрытиях всегда непросто. Он комфортно чувствует себя у сетки. Движение стало лучше. Из-за того, что движение лучше, он меньше ошибается – хотя эта часть игры всегда создавала ему проблемы. Я смотрел его матч против Энди Маррея. Он отлично себя чувствует. Его игра сейчас впечатляет. На траве мяч не очень высоко отскакивает, так что он может через него проходить», – раздал комплименты сопернику Ноле.

Прежде соперники встречались шесть раз и всегда неизменно побеждал Ноле. В этих встречах Шаповалов взял всего один сет. Последняя встреча игроков состоялась в январе этого года на ATP Cup – сер победил 7:5, 7:5. Соперники впервые сойдутся на травяном покрытии, и в этом Шаповалов видит свой шанс.

Новак Джокович и Денис Шаповалов Фото: Getty Images

«Мы играли несколько раз. Понятно, что он меня побеждал, но последние пару матчей были очень напряженными. Я прекрасно чувствую себя в плане физики и тенниса.

Он играет очень хорошо, мне предстоит тяжелая битва. Матч начинается со счета 0:0, в нем все может случиться. Я буду бороться за каждое очко и верить в себя. Верю, что у меня есть игра для победы над ним», – верит в себя Денис.

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