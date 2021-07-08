9 июля на Уимблдоне состоятся матчи 1/2 финала. Основное внимание будет приковано к матчу с участием главного претендента на титул и первой ракетки мира Новака Джоковича, но сначала на корт выйдут другие полуфиналисты.
Маттео Берреттини – Хуберт Хуркач
Первым запуском стартует матч итальянца Берреттини и поляка Хуркача. Несмотря на победу над Федерером, букмекерам представляется фаворитом не Хуберт, а его соперник. Оба обладают отменной подачей и от нее строят игру, поэтому стоит ожидать продолжительной битвы с тай-брйками.
Уимблдон
Хачанов провел лучший «Шлем». Доказал хейтерам, что не пустышка
По личным встречам пока равенство. В 2018 году Маттео одолел поляка в квалификации Australian Open (7:5, 6:3), а год спустя Хуркач взял реванш на «Мастерсе» в Майами (6:4, 6:3).
Смотрите прямую трансляцию на Eurposport в 15:30. Или следите за нашей текстовой трансляцией.
Новак Джокович – Денис Шаповалов
Действующий победитель турнира сразится с канадцем Денисом Шаповаловым, который пропустил «Ролан Гаррос», а теперь выдал лучшее выступление на «Шлемах» в Лондоне.
«Последние пару лет Денис стабильно добивается успехов в туре. Может быть, он не выигрывает большие матчи, но кажется, что он становится более зрелым. У него мощная подача, он левша – а с левшами на быстрых покрытиях всегда непросто. Он комфортно чувствует себя у сетки. Движение стало лучше. Из-за того, что движение лучше, он меньше ошибается – хотя эта часть игры всегда создавала ему проблемы. Я смотрел его матч против Энди Маррея. Он отлично себя чувствует. Его игра сейчас впечатляет. На траве мяч не очень высоко отскакивает, так что он может через него проходить», – раздал комплименты сопернику Ноле.
Прежде соперники встречались шесть раз и всегда неизменно побеждал Ноле. В этих встречах Шаповалов взял всего один сет. Последняя встреча игроков состоялась в январе этого года на ATP Cup – сер победил 7:5, 7:5. Соперники впервые сойдутся на травяном покрытии, и в этом Шаповалов видит свой шанс.
Новак Джокович и Денис Шаповалов
Фото: Getty Images
«Мы играли несколько раз. Понятно, что он меня побеждал, но последние пару матчей были очень напряженными. Я прекрасно чувствую себя в плане физики и тенниса.
Он играет очень хорошо, мне предстоит тяжелая битва. Матч начинается со счета 0:0, в нем все может случиться. Я буду бороться за каждое очко и верить в себя. Верю, что у меня есть игра для победы над ним», – верит в себя Денис.
Смотрите прямую трансляцию на Eurposport в 17:30. Или следите за нашей текстовой трансляцией.
Уимблдон
Хачанов проиграл 5-сетовую битву Шаповалову и не вышел в 1/2
Уимблдон
Хачанова заставили поменять кепку. Она была недостаточно белая