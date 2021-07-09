Незадолго до первого матча Роджера Федерера на Уимблдоне-2021 в твиттере появился голос. Его обрела крыша Центрального корта травяного мэйджора. Хотя колкие комментарии она отпускала уже через пару лет после рождения – целью стали топы бывшей «Большой четверки» Роджер Федерер и Энди Маррей. Старичков Крыша поприветствовала и после двухлетнего молчания в 2021-м.

«Привет, Роджер, мой старый друг. Я здесь, чтобы помочь тебе в последний раз, если это будет необходимо».

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Неудивительно, что сначала крыша обратилась к 8-кратному обладателю кубка – в спорных моментах на королевских кортах Роджера выручала именно она. На Уимблдоне-2012 ее закрыли в начале третьего сета финала против Маррея. Шотландец забрал первую партию (6:4), отдал вторую – 5:7, а после раздвинутого навеса с десятого «больше» не взял гейм, который длился 18 минут. Дальше Федерер прибил соперника в четырех сетах – 6:3, 6:4 и завоевал седьмой титул в Лондоне.

«Конечно, это немного изменило ситуацию, – пожаловался тогда Маррей. – Я думаю, что он подавал намного лучше, когда крыша закрылась. Роджер не проиграл ни одного матча в закрытых помещениях с 2010-го, поэтому он хорош под крышей».

Энди Маррей на Уимблдоне Фото: Getty Images

Крыша покровительствовала великому швейцарцу и на расстоянии – в финале австралийского мэйджора 2018-го Роджер встречался с Марином Чиличем. Навес тогда не опускали, но предупредить металлического коллегу уимблдонская крыша посчитала своим долгом. «Я вижу, что сегодня в центре внимания мой двоюродный брат из Австралии. Ты знаешь, что нужно делать...»

Крыша всячески хотела задружить с Федерером и попасть в его поле зрения – даже посвятила ему персональный хэштег «#крышароджера».

«Увидимся в воскресенье, Роджер. Просто дай мне знать, если понадобится помощь...»

«Время пришло. Давай сделаем это, Роджер. Мы с тобой – непобедимая команда».

Однажды надоедливый аккаунт достиг своей цели. «Крыша Уимблдона, я всегда рад твоей помощи, хотя не уверен, что ты бы смогла управиться с этими мячами».

В 2021-м крыша наконец решила загладить вину и перед сэром Энди, которого девять лет назад больно подставила. Взаимности Маррей дождался уже на старте Уима, когда пришлось опустить навес после третьего сета против Николоза Басилашвили. Брейк и крыша над головой позволили двукратному победителю Уимблдона перегруппироваться и взять игру в четырех партиях.

«Крыша Уимблдона, я не ненавижу тебя! Ты слишком сырая на мой вкус, но я все равно с тобой выпью».

«Привет, Энди. Рада снова тебя видеть. Прошло уже слишком много времени. Это подходящее время, чтобы принять предложение выпить?»

Как играли без навеса

Крыша над главным кортом в Англии – вещь полезная: британская погода славится своей непредсказуемостью. Но 130 лет на Уимблдоне не смели нарушать традицию и играли при естественном свете – на кортах Всеанглийского клуба не было электрического освещения. Тренды на модернизацию и давление теннисных ассоциаций вынудили хозяев поступиться правилами и вслед за «Род Лэйвер Ареной» на Australian Open организовать навес у себя. Крышу построили за 165 млн долларов, а аналог поменьше для корта № 1 – за 85 млн. И если Федереру и Маррею наличие крыши до сих пор помогает, многим в туре оно вредит: трава сильно увеличивает скольжение из-за небольшой продуваемости и накапливаемой влаги.

Строительство крыши Центрального корта на Уимблдоне Фото: Getty Images

Догадку подтвердил главный садовник Всеанглийского клуба Нил Стабли, а на практике закрепил Федерер. «Я чувствую, что под крышей немного скользко, – сказал швейцарец. – Вам нужно перемещаться максимально осторожно. Если будете двигаться резче в неподходящий момент, то упадете. Я действительно чувствую, что днем ​​суше. Ветер будто вбирает влагу».

Когда крыши не было, игра на Уимблдоне часто прерывалась. В 1982 году только половина из 365 запланированных на первую неделю матчей завершились из-за злодейств погоды. После Второй мировой все 15 дней чемпионата так и не были сыграны – дождь лил сутками. Но и в первые несколько лет после постройки ею почти не пользовались: всего по разу в 2009-м, 2010-м, 2017-м, дважды в 2015 году, а на Уиме-2019 она совсем не включалась в игру.

Зато в 2021-м ее закрывали как минимум дважды, что приводило к трагедиям вселенского масштаба. 7-кратная чемпионка английского «ТБШ» Серена Уильямс покинула корт в слезах после рецидива травмы подколенного сухожилия, а противник Федерера Адриан Маннарино сошел с дистанции в 5-м сете после повреждения колена. Для младшей Уильямс это был, вероятно, последний шанс побороться за рекорд Маргарет Корт и взять 24-й гранд-слэм. А вот Роджеру крыша дала еще один микрошанс на камбэк.

Крыша обеспечит Ноле титул

Крыша не только встает между теннисистом и рекордом – она креативит мемы. Одним из героев подборки стал гуру стретчинга Новак Джокович. К челленджу лучших шпагатов подключилась и американская звездочка Кори Гауфф.

Джокович – спец по закрытой крыше на любых покрытиях. Помимо скорости, тягучести, плотного приема и отменной игры как на задней линии, так и у сетки, этот фактор не будет лишним в борьбе за 20-й «ТБШ» и календарный «Золотой Шлем» (4 мэйджора и золото Олимпиады).

Показательной игру Новака при закрытой крыше можно назвать за легендарнейший полуфинал Уимблдона-2018 против Рафы Надаля. Джок сполна использовал отскок сыроватого корта, особенно на подаче. За матч у него прошли 23 эйса и целый вагон непринятых испанцем первых. Именно за счет них он выиграл тай-брейк третьего сета, в котором по игре Надаль был даже лучше. В пятой партии Новак также увереннее держал свои геймы, это вылилось в самый продолжительный полуфинал в истории Уима – 6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8 за рекордные 5 часов и 17 минут.

«Подождите, кто активировал мои кнопки? Не бойся, Уимблдон, главный герой здесь. Простите Новак и Рафа, но я говорю о себе. Вы знаете, они все здесь сегодня ради меня».

После вылета любимых – Маррея во 2-м круге и Федерера в четвертьфинале – крыше Уимблдона придется искать нового фаворита. И не только на этом турнире. Вероятно, важный для теннисистов «Шлем» станет последним в карьере увядающих легенд.

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