Итальянский теннисист Маттео Берреттини переиграл в полуфинале Уимблдона соперника из Польши Хуберта Хуркача – 6:3, 6:0, 6:7, 6:4. Девятый сеяный на турнире Берреттини вышел в первый финал мэйджора в карьере.

Матч продолжался 2 часа 45 минут.

Игру вел итальянец, во второй партии ему даже удалось повесить баранку обидчику Федерера в 1/4 финала. Но в третьей партии Хуркач стабильно подавал и довел дело до тай-брейка, оформим его со счетом 7:3. Но это не помешало Берретини сделать ранний брейк и довести сет до победы.

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Маттео наколотил 14 эйсов против 1 подачи навылет у Хуркача. Берретини лучше принимал первую – 40% против 12%. Статистика за итальянцем и в активно выигранных розыгрышах – 38 мячей против 15.

Для Берреттини выход в финал – первое крупное достижение на «ТБШ». В этом году у него уже есть титул в Белграде категории ATP-250 и в Лондоне серии 500.

В финале Маттео ждет соперника пары Новак Джокович – Денис Шаповалов, которые выйдут на корт следом.

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