В 11-й день Уимблдона выступят четыре лучших теннисиста, а также девушки из России в парном разряде.
Центральный корт
Маттео Берреттини (Италия, 7) – Хуберт Хуркач (Польша, 14) – начало в 15:30 (мск)
Уимблдон
Крыша Уима заговорила. В диалог ввязались Федерер и Маррей
Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 10)
Новак Джокович
Фото: Getty Images
Корт №1
Кудерметова/Веснина (Россия/Россия) – Доулхайд/Сандерс (США/Австралия) – второй запуск
Уимблдон
Соболенко давила Плишкову, но рано поверила в победу
Уимблдон
У Шаповалова 6 влетов Джоковичу. Прервется серия на Уимблдоне?