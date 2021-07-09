В 11-й день Уимблдона выступят четыре лучших теннисиста, а также девушки из России в парном разряде.

Центральный корт

Маттео Берреттини (Италия, 7) – Хуберт Хуркач (Польша, 14) – начало в 15:30 (мск)

Уимблдон Крыша Уима заговорила. В диалог ввязались Федерер и Маррей 2 ЧАСА НАЗАД

Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 10)

Новак Джокович Фото: Getty Images

Корт №1

Кудерметова/Веснина (Россия/Россия) – Доулхайд/Сандерс (США/Австралия) – второй запуск

Уимблдон Соболенко давила Плишкову, но рано поверила в победу 4 ЧАСА НАЗАД