Елена Веснина и Вероника Кудерметова победили Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сандерс (Австралия) и вышли в финал Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5 в пользу россиянок. В решающем матче они сыграют против представительницы Тайваня Се Шувэй и бельгийки Элизе Мертенс (третий номер посева).

В решающем сете Веснина и Кудерметова отыграли три матчбола на своей подаче при счете 4:5. Для Елены это будет 45-й парный финал уровня WTA – у нее 19 титулов.

Веснина – победительница Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) и Уимблдона (2017) в паре с Екатериной Макаровой. Также Веснина и Макарова выиграли золотые медали на Олимпиаде 2016 года.

Лучшим результатом Кудерметовой на турнирах Большого шлема в парном разряде был выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2020 года с Анной Блинковой.

В одиночном разряде 34-летняя Веснина во втором круге Уимблдона проиграла американке Кори Гауфф (4:6, 3:6). 24-летняя Кудерметова в первом круге уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич (6:3, 1:6, 9:11).

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