10 июля на Уимблдоне состоится финал в женском одиночном разряде. В решающем матче сразятся первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и 8-й номер посева турнира Каролина Плишкова из Чехии.

Эшли Барти – Каролина Плишкова

Букмекеры видят фаворитом финала Барти, у которой долгое время не складывалось с результатами на траве. Эшли лишь раз выходила во вторую неделю на Уимблдоне, но в этот раз она наконец-то приспособилась к покрытию и на пути к решающей встрече отдала всего один сет.

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Каролина давно не показывала хороших результатов и даже вылетела из топ-10. Вполне вероятно, именно это падение мобилизовало чешку. Трава очень подходит Плишковой, строящей свою игру на мощной подаче и убийственных выстрелах с задней линии. На Уимблдоне невозмутимая Каролина выглядит впечатляюще и заслуженно вышла в свой второй финал «Шлема» в карьере после US Open-2016. Прежде чешка не добиралась на Уимблдоне выше четвертого раунда.

Соперницы очень хорошо знают друг друга – они встречались 7 раз.

Преимущество на стороне Барти, на счету которой 5 побед.

Австралийка выиграла три последних матча, но единственная личка на траве осталась за Каролиной. В 2016 году она победила в Ноттингеме на двух тай-брейках.

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