С этого дня 11 июля в Италии – национальный праздник. Берреттини – еще один итальянец, который после сборной по футболу вломился в финал. Теперь любителям пасты придется заказывать двойную порцию пиццы и отменять поход на пляж – днем в Лондоне будет решаться судьба первого для страны Уимблдона в мужской одиночке. А вечером на арену выйдет «скуадра адзурра».

Маттео шел к этому трофею две недели, главная национальная команда страны – четыре. Берреттини к фаворитам не причисляли, но его набранный травяной ход в уме держали все: перед Уимом он оформил победу на ATP 500 в Лондоне, переиграв по ходу Энди Маррея, Алекса де Минаура и в финале Кэмерона Норри. Зеленый сезон он проводит на уровне «GOAT» – для итальянского мужского тенниса это уже сродни историческому рекорду.

Маттео Берреттини Фото: Getty Images

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Зато совсем не удивляют битые на этом Евро-2020 национальные достижения футбольной Италии. Здесь команда Роберто Манчини продлила свою беспроигрышную серию до 33 игр. Прошлый результат держался 82 года. С 1935 по 1939 год «скуадра адзурра» под руководством Витторио Поццо не проигрывала на протяжении 30 матчей подряд.

11 июля праймовую форму обоих претендентов на титул итальянские зрители будут наблюдать по ТВ-трансляциям из Англии (месте, где родились и футбол, и теннис). Из-за ограничений для «туземцев» найдется лишь крошечный островок на «Уэмбли» – 99,9% трибун займут люди в белом. «У нас, итальянцев, будет меньше болельщиков на трибунах, но будет больше опыта на футбольном поле. Мы знаем, что такое финалы и как в них играть. А главное, мы знаем, как в них побеждать», – написал тренер Антонио Конте в колонке для La Gazzetta dello Sport.

Как раз опыта в финале «ТБШ» против Джоковича у Маттео нет совсем. Но, о, парадокс, будут тысячи фанатов, безумно соскучившихся по интриге – ее уже с февраля на поводке держит №1 ATP: Новак раскатал Медведева на Australian Open и закамбэчил «РГ» против Циципаса, одолев ранее короля грунта Рафу Надаля. А если на корте напротив не Маррей или Федерер – овации твои. Так что в воскресенье Центральный корт предпочтет совсем не серба, а иначе жди 20-й «ТБШ».

Леонардо Бонуччи, сборная Италии Фото: Getty Images

Поддержка публики может помочь экспрессивному итальянцу. Хотя и ему лично есть, что показать. В его игре сверкают четыре компонента: подача, прием первой, физическая и ментальная мощь. Его пушка нащупывает квадраты как кроссом, так и по линии. В матче с Хубертом он положил 22 эйса. Итальянцу хватает мощи, чтобы бомбить ими соперника на протяжении всего матча. Против лучшего принимающего в туре – весомый аргумент.

Еще один пойнт в игре Маттео – прием. Им он сломал игру Хуркача. Хуркач тактикой S&V ошарашил Медведева и Федерера, но Берреттини с первого же гейма заблокировал проход поляка к тросу – неудобно принимал и брал каждый второй мяч. Конечно, Джокович не любитель гонять к тросу, ему бы попридержать мяч на задней. Но и тут итальянцу будет, чем ответить. Берреттини отлично двигается. На турнире он успевает практически за всеми мячами, оставляя лишние секунды, чтобы забежать под рабочую правую и с форхенда расстрелять кроссом или по линии. Что еще подтянул Маттео, так это ментальную стабильность. Он, как многие из «Некстген», не поплыл после проигранного вчистую тай-брейка в третьей партии, а мигом брейканул в четвертой, а после довел матч до победы – 6:3, 6:0, 6:7, 6:4.

Маттео, в отличие от более титулованной сборной Италии, вкупе факторов, может, и не фаворит турнира, но точно способен навязать борьбу и дать надежду фанатам на первый королевский «ТБШ». Тем более поддержка соотечественников в одном городе, наверняка, придаст ему сил.

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