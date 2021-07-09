Серб Новак Джокович стал вторым финалистом Уимблдона-2021. В матче 1/2 он в трех сетах переиграл 22-летнего канадца Дениса Шаповалова – 7:6(3), 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Шаповалов вел с брейком в первом сете и подавал, но упустил шанс забрать партию. Во втором сете у канадца было пять брейк-пойнтов, но он не реализовал ни одни из них, а Джокович воспользовался первой же возможностью. В третьей партии преимущество перетекло к первой ракетке мира – и Новак закрыл встречу.

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На счету Джоковича 9 эйсов (5 у Дениса), 5 двойных ошибок (6), 32 виннерса (40 у канадца) и 15 анфорсов (36).

В финале Новак Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, которого месяц назад обыграл в 1/4 «Ролан Гаррос».

Серб вышел в седьмой финал на Уимблдоне и поборется за шестой титул.

Также Новак может выиграть 20-й «Шлем» и сравняться с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

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