Денис Шаповалов добрался до полуфинала Уимблдона и добился лучшего результата на «Шлеме» с US Open-2020, где играл в четвертьфинале. Сделать еще один и по сути решающий шаг было нереально из-за особенности тура: в нем правит теннисист, у которого не осталось соперников. Новака Джоковича сейчас могут остановить только подвернувшийся под мяч болбой или опасная для жизни травма. В остальных случаях он бессмертен на корте – играет на уровне «новичок» и почти не проигрывает.

Все что оставалось в этом случае Шаповалову – расслабиться, поиграть в свое удовольствие и пожелать сербу удачи в финале. Но Денис оказался против изначально неблагоприятных раскладов и приложил максимум усилий, чтобы как минимум приехать во Всеанглийский клуб в следующем году с распухшей фанатской базой, а как максимум – победить злодея и спасти красавицу. И ведь шансы были. Наверное, поэтому уходя с корта канадец не сдержал эмоций и заплакал.

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Обидно должно быть и его фанатам. Шаповалов показал замечательный, яркий теннис, который было вкусно поедать глазами. Он не испугался опасного зверя и первым пошел в атаку – понимал, что отсиживаться и играть с Новаком в прятки бесполезно. Это было рискованное, но правильное решение. Тем более мало кто ожидал, вероятно, даже сам Денис, что он будет настолько хорош в геймах на подаче: в шести из восьми первых геймов не отдал Новаку ни очка.

При этом Шаповалов набирал баллы не только за счет подачи, но и с помощью агрессии в розыгрышах. Его кроссы с форхенда временами были неуловимы, а переводы с одноручного бэкхенда доставляли Джоковичу максимум хлопот. Неудивительно, что по итогу канадец накопил больше виннерсов, чем Новак, которому приходилось отсиживаться за задней линией и в классическом стиле возвращать любой мяч.

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Если взглянуть на бэкхенд Дениса, то он максимально напоминает праймового Стэна Вавринку. Для швейцарца этот удар был одним из главных оружий, как и для Шаповалова – мяч летит очень резко и вообще не вращается. И этим он опаснее, чем идентичные у Тима, Димитрова или Гаске. Над ним почти не нужно работать.

А вот над чем просто необходимо, так это над психологией и эмоциями. Такие недостатки лечатся временем, но могут отнять у Дениса слишком много энергии и лишить многих титулов. Первое, на чем отражается моральный дисбаланс канадца – игра на второй подаче. В матче с Джоковичем он допустил шесть двойных, и это второй лучший показатель за пять матчей (у Дениса их было меньше – во втором круге Андухар снялся). В игре против Кольшрайбера Шаповалов допустил 16, с Хачановым – 10, с Баутистой – 8. И дело не в том, что канадец рискует – в ответсвенные моменты он банально не попадает в квадрат.

Денис Шаповалов Фото: Getty Images

Второе больное место – игра на брейк-пойнтах. Против Новака трижды потерял подачу, когда до победы в сете или тай-брейков оставалось всего два очка – то есть в самые напряженные эпизоды. Дважды он сорвал удары, еще раз – допустил двойную. В то же время, когда Шаповалов уверен в себе, он способен на многое.

Прорыв на Уимблдоне не только позволил Шаповалову войти в топ-10 ATP, но и доказал ему самому, что он действительно готов к серьезным успехам. Осталось лишь поверить в себя и перестать нервничать – все придет, а слезы обидных поражений сменятся слезами счастья.

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