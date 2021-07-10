В 12-й день Уимблдона лондонские трибуны и телезрители увидят сразу три финала: женский и два парных. Главное для России – заруба за «Шлем» Елены Весниной и Вероники Кудерметовой.

Центральный корт

Эшли Барти (Австралия, 1) – Каролина Плишкова (Чехия, 8) – начало в 16:00 (мск)

Уимблдон Шаповалов – Вавринка 2.0. Тонна плюсов и жирный минус 8 ЧАСОВ НАЗАД

Вероника Кудерметова / Елена Веснина (Россия) – Су-Вэй Сьех (Тайвань, 3) / Элис Мертенс (Бельгия, 3)

Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия, 1) – Марсель Гранольерс (Испания, 4) / Орасио Себальос (Аргентина, 4)

Уимблдон Резкий Берреттини жестко снес на пути в финал обидчика Федерера 10 ЧАСОВ НАЗАД