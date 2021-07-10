Четыре раза в год лучшие теннисисты мира собираются на «ТБШ», решая, кто впишет свое имя в историю. Селебрити попадают в объективы камер и сводки медиа, а про юниорские мэйджоры предпочитают не вспоминать. Между тем, там постоянно побеждают русские теннисисты, вот только переносить удаль на взрослый уровень у них получается не всегда.

За последние 10 лет чемпионами юниорских «ТБШ» становились шесть обладателей российского паспорта. Дважды турнир выигрывали парни (Роман Сафиуллин и Андрей Рублев), а еще четыре чашки взяли девушки (Софья Жук, Елизавета Куличкова, Дарья Касаткина, Анастасия Потапова). Среди всех персон только Андрей Рублев уже может гордиться результатами по взрослым – 23-летний москвич стоит в мировом рейтинге седьмым, выиграл восемь титулов и доходил до четвертьфиналов всех «Шлемов», кроме Уимблдона. Чуть хуже результаты у Дарьи Касаткиной. Ей покорились четыре титула WTA и десятое место в рейтинге. Остальные чемпионы либо еще не вышли на взрослый пик, либо завязли на турнирах мелких серий.

Победы на юношеских соревнованиях стоит рассматривать с разных углов. С одной стороны, триумф на мэйджоре среди сверстников указывает на статус лучшего в возрастной группе. С другой стороны, главные таланты поколения часто сразу начинают карьеру во взрослом туре, либо захватывают всего несколько юниорских «ТБШ». Всего четыре юноши, бравших соревнования среди молодежи в ХХI веке, выигрывали «Шлем» по взрослым (Роддик, Вавринка, Маррей и Чилич). У девушек ситуация чуть лучше – семь человек с большими титулами (Бартоли, Азаренко, Возняцки, Халеп, Барти, Остапенко и Швёнтек). Многие же из чемпионов едва заходили в первую сотню по взрослым.

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Ига Швёнтек – победительница «Ролан Гаррос»-2020 Фото: Getty Images

Особенно показательна история Елизаветы Куличковой. Девушка в 13 лет вошла в юниорский тур и начала клепать победы, добравшись до третьей строчки юниорского рейтинга. С победами на юниорских «ТБШ» сначала было тяжело. В 2012-м титулы достались Тейлор Таунсенд, Аннике Бек, Эжени Бушар и Саманте Кроуфорд (слышали об их спортивных успехах?) Через год по два юниорских «ТБШ» забрали Ана Конюх и Белинда Бенчич. Пиковые годы Куличковой рисковали не принести триумфов, но Елизавета пересидела и дождалась ухода сложных соперниц ко взрослым. В итоге легко выиграла одиночный и парный Australian Open-2014.

Масса таких историй заставляет усомниться в важности побед на юниорском уровне. Например, лидеры по «Шлемам» среди взрослых Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер на троих обладают всего одним титулом по юниорам – швейцарец брал Уимблдон-1998. Испанец стал профи в 15 лет, серб едва доходил до топ-40 юниорского рейтинга.

Из легенд-женщин (пять обладательниц максимального количества «ТБШ» по взрослым) «Шлемы» на юниорском уровне не покорились вообще никому. Серена Уильямс, Крис Эверт, Штеффи Граф, Мартина Навратилова и Маргарет Корт сконцентрировались на действительно важных чашках.

Ответов на вопрос, почему так получилось, много. Помимо предвзятого отношения некоторых молодых звезд к юниорским «Шлемам», можно выделить психологический, ментальный и исторический факторы.

Елизавета Куличкова Фото: Getty Images

С точки зрения психологии все довольно очевидно. Попадая во взрослый тур, не каждый юниор способен справиться с давлением. Уровень соперников зачастую в несколько раз превышает тот, к которому юноша или девушка привыкли на юниорских турнирах, а значит, значительно увеличивается количество поражений. Справиться с черной полосой после триумфов на юниорских мэйджорах и первых строчек рейтинга получается не у всех.

Ментальный фактор отчасти связан с психологическим, но с уклоном в потенциальные успехи. Возможно, переход на взрослый уровень прошел гладко, и к юноше или девушке пришли победы и деньги. Могут начаться проблемы с сохранением концентрации, а резкий взлет сменится проблемами взросления. На первый план выйдут реальные желания игрока. Если он (понимаем тут юниора или юниорку) выберет теннис и развитие, то шансы на большие успехи обязательно будут, сконцентрируется на дурманящем заработке – едва ли.

Исторический фактор заключается в силе тенниса на данный момент. Не секрет, что в мужском туре в последние 15 лет доминирует трио Джокович-Надаль-Федерер. Соперничать с ними с трудом получалось и у звезд прошлого, и главных проспектов 2010-х. «Некстген» наших дней тоже редко кусает великих. За последние 15 лет всего пять человек нарушили гегемонию тройки на «Шлемах». Говорить хотя бы о возможности сопротивления со стороны юниоров не приходилось. В женском теннисе наоборот. Нет явного доминатора в последние годы, хотя до этого эпоха принадлежала Серене Уильямс. Возможно, поэтому взрослые «ТБШ» уже дались недавним юниоркам Елене Остапенко (брала Уимблдон-2014) и Иге Швёнтек («Ролан Гаррос»-2020).

Алена Остапенко, Латвия, Уимблдон-2021 Фото: Getty Images

Важно помнить и о физическом развитии. Зачастую юниорские турниры во многих видах спорта покоряются более физически развитым в конкретный момент юношам и девушкам. С переходом во взрослый тур физика отходит на второй план, потому что юниоры сталкиваются с игроками принципиально другого уровня игры. Разницу подтверждают и сами теннисисты.

Победитель юниорского «Ролан Гаррос-2003» Стэн Вавринка в одном из интервью рассказал о сложностях перехода ко взрослым: «Хорошая юниорская карьера – это хорошее начало, но никогда не гарантия успехов. Я даже не мечтал выиграть «Шлем» по взрослым». Ему вторит пятая ракетка мира Элина Свитолина: «Честно говоря, победа на юниорском мэйджоре не дает вам такого буста, как можно было бы подумать. Это только начало – дальше нужно много работать, как на корте, так и вне его, чтобы перебороть юношеский менталитет. Взрослый тур – другой уровень».

Вавринка видит в юниорском туре с четырьмя «ТБШ» и большой плюс: «Постоянная рутина перелетов в раннем возрасте, смена отелей, разная еда и умение жить в одиночестве позволяют подготовиться к тому, с чем придется иметь дело во время взрослой карьеры».

Не менее важен вопрос, что считать успехом на взрослом уровне. Высочайшая конкуренция на «Шлемах» не дает отнести их к универсальным индикаторам качества карьеры. Призовые же за карьеру могут показать, насколько успешно игрок выступал на турнирах попроще. Вот статистика по юношам и девушкам, бравших юниорские и не бравших взрослые «ТБШ» в XXI веке. Указаны только те, кто входит в топ-30 по заработку за карьеру.

Игрок Какой юниорский «ТБШ» выиграл Призовые за карьеру (место в истории) Александр Зверев Australian Open-2014 24,9 млн долларов (14-е) Жо-Вильфрид Тсонга US Open-2003 22,3 млн долларов (17-е) Григор Димитров Уимблдон-2008, US Open-2008 19,6 млн долларов (25-е) Гаэль Монфис Australian Open-2004, «Ролан Гаррос»-2004, Уимблдон-2004 19,5 млн долларов (26-е) Ришар Гаске «Ролан Гаррос»-2002, US Open-2002 18,7 млн долларов (28-е) Каролина Плишкова Australian Open-2010 20,9 млн долларов (17-е) Элина Свитолина «Ролан Гаррос»-2010 20,5 млн долларов (19-е) Елена Янкович Australian Open-2001 19,1 млн долларов (22-е)

Получается, успехи на юношеских «Шлемах» не всегда бывают бесполезными, а их обладатели становятся крутыми теннисистами. Но так случается не всегда. По подсчетам статистиков, только половина чемпионов юниорских «Шлемов» затем залезала в топ-50 мирового рейтинга. Доля успешности финалистов и того меньше – 33%. У девушек ситуация чуть лучше. 66% победительниц и 50% проигравших в финале залетали в топ-50.

Правда, если смотреть победителей по отдельным покрытиям, то можно наткнуться на удивительную статистику. Например, победители юниорских «Ролан Гаррос» почти со стопроцентной гарантией входят в 50 лучших в мире. За 25 лет (с 1980-го по 2005-й) у девушек в топ-50 вошли все победительницы парижского мэйджора. Парни ответили 96%. Единственным неудачником стал Карлос Куадрадо. Один из бывших тренеров Светланы Кузнецовой ни разу не поднимался даже в топ-100, потому что завершил карьеру из-за травмы бедра в 22 года.

Еще немного интересной статистики и фактов:

Стефан Эдберг – единственный обладатель календарного юношеского «ТБШ» – швед взлетел в 1983-м;

у девушек четыре титула за сезон не брал никто и никогда, а вот хет-трик случался дважды. В первый раз (без Австралии) он покорился Наталье Зверевой в 1987 году, во второй – Магдалене Малеевой из Болгарии в 1990-м;

лидер по титулам у юношей – Джон Ньюкомб (5), а самая титулованная страна – Австралия (30);

титулы советских/российских теннисистов: 5/3. Советские чемпионы юношеских «ТБШ»: Тоомас Лейус, Владимир Коротков (3), Андрей Медведев. Российские чемпионы юношеских «ТБШ»: Андрей Кузнецов, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин;

лидеры по титулам у девушек – Робин Эбберн и Наталья Зверева (4), а самая титулованная страна – США (26);

титулы советских/российских теннисисток: 12/13. Советские чемпионки юношеских «ТБШ»: Галина Бакшеева (2), Ольга Морозова, Елена Гранатурова, Марина Крошина, Наталья Чмырёва (3), Наталья Зверева (4). Российские чемпионки юношеских «ТБШ»: Надежда Петрова, Лина Красноруцкая, Вера Душевина, Мария Кириленко, Анастасия Павлюченкова (3), Ксения Первак, Дарья Гаврилова (сейчас представляет Австралию), Елизавета Куличкова, Дарья Касаткина, Софья Жук, Анастасия Потапова.

Победы на юниорских «Шлемах» совсем не гарантия успеха по взрослым сразу из-за многих факторов. За последние 25 лет лишь немногие чемпионы по юниорам затем становились лидерами взрослого тура, но ситуация точно изменится в лучшую сторону. Как минимум у мужчин, когда уйдут великие чемпионы. У женщин тоже может появиться еще одна чемпионка-юниорка с главной чашкой в руках – для этого Каролине Плишковой нужно обыграть в финале Уимблдона Эшли Барти, которая брала его по девушкам в 2011 году.

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