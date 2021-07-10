Мужской финал Уимблдона-2021 станет легендарным, хотя в нем играет только один представитель «Биг-3» – Новак Джокович. Серб находится на пути к 20-му титулу на мэйджорах, который позволит ему сравняться с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, а также к уникальному «Золотому шлему» – победе на всех четырех «ТБШ» и Олимпиаде за один сезон. В 2016-м победную поступь Новака испортил именно Уимблдон.

Оппонент 34-летнего Джоковича – 25-летний итальянец Маттео Берреттини, который впервые вышел в финал «Шлема». Он установил достижение не только для себя лично, но и для страны: до этого мужчины из Италии ни разу не играли в главном матче Уимблдона. Берреттини может стать первым итальянцем, выигравшим «Шлем», со времен триумфа Адриано Панатты на «Ролан Гаррос»-1976.

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Форма

Любой исход финала перевернет теннис: победа Джоковича окончательно утвердит его величайшим, хотя вперед по «Шлемам» он пока не выйдет. Успех Берреттини также станет историческим – представитель «Некстген» еще не побеждал теннисиста из «Биг-3» в финале мэйджора. Даниил Медведев пытался дважды, Стефанос Циципас – один раз, а Доминик Тим взял свой US Open в пятисетовике с Александром Зверевым: Новак самоустранился в четвертьфинале, попав мячом в горло линейной судьи.

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Джокович в 2021-м находится в топовой форме: на «Шлемах» не проиграл ни одного матча и в данный момент идет на серии из 17 побед, которая включает домашний турнир в Белграде, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также на старте травяного сезона Новак настрелял три победы в паре, но был вынужден согласиться на техническое поражение из-за травмы напарника в четвертом матче. По игре у серба нет слабых мест, а сильнейший плюс, которого так не хватает молодым теннисистам в финалах «Шлемов» – психология. Даже в случае локальных проблем Новак опутывает соперников спокойствием и невозмутимо дожимает.

Для Берреттини травяной сезон-2021 стал переломным. Он закрепился в десятке в допандемийном 2019-м, но удержаться помогала только заморозка рейтинга. Эксперты относились к Маттео скептически, считая одноплановым игроком атаки, но в 2021-м он тоже не проиграл ни одного матча на газоне, взяв титул предварительного турнира, который также проходил в Лондоне. Победная серия итальянца – 11 матчей. А последнее поражение ему нанес именно Джокович в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Маттео Берреттини Фото: Getty Images

Берреттини силен подачей, приемом первой и атлетичностью. Он попадает кроссом и по линии, а в полуфинале против Хуберта Хуркача напулял 22 эйса (у Джоковича против Дениса Шаповалова – восемь). Это стоит учитывать, помня негласный статус Новака как лучшего принимающего в туре. Главное – не расклеиться ментально, почувствовав близость «Шлема». Циципас в финале «РГ» вел 2-0 по сетам, но дрогнул.

Путь к финалу

Новак Джокович

Джокович – Джек Дрейпер (Великобритания) – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

Джокович – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:3, 6:3, 6:3

Джокович – Денис Кудла (США) – 6:4, 6:3, 7:6(7)

Джокович – Кристиан Гарин (Чили) – 6:2, 6:4, 6:2

Джокович – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 6:4, 6:4

Джокович – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6(3), 7:5, 7:5

Новак Джокович Фото: Getty Images

Маттео Берреттини

Берреттини – Гвидо Пелья (Аргентина) – 6:4, 3:6, 6:4, 6:0

Берреттини – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:4, 7:6(4)

Берреттини – Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 6:4, 6:4

Берреттини – Илья Ивашко (Беларусь) – 6:4, 6:3, 6:1

Берреттини – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 5:7, 7:5, 6:3

Берреттини – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 6:0, 6:7(3), 6:4

Цифры финала

Статистика личных встреч – 2-0 в пользу Джоковича.

Последняя встреча на «РГ» завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:7(5), 7:5 – Берреттини урвал у первой ракетки мира всего сет за два матча.

Джокович сыграет в финале «ТБШ» в 30-й раз, Берреттини – дебютант данной стадии.

Статистика серба в финалах «Шлемов» – 19 побед и 10 поражений.

Новак выигрывал Уимблдон пять раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019).

В 2013-м он проиграл финал Энди Маррею.

Ставки и прогнозы

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У букмекеров Winline победа фаворита читается однозначно, но если это слишком скучно, то можно поэкспериментировать. Например, поставить на победу Новака за 1,94 с тоталом меньше 37,5 гейма.

Вопрос для любителей ставок – с каким счетом по сетам выиграет Джокович. Возможно, Берреттини победит хотя бы в одной из партий и продлит интригу – на такую возможность дан коэффициент 1,61 . Но кэф на 3:0 – 2,17 , и это самый вероятный исход финала по мнению аналитиков.

Где и когда смотреть

Матч состоится 11 июля – в один день с финалом футбольного Евро, где тоже сыграет Италия и тоже в Лондоне. Старт главного теннисного финала запланирован на 16:00 по московскому времени. Матч покажет телеканал Eurosport, также его можно посмотреть на сайте и в приложении. А еще есть текстовая трансляция , которую проведет гуру тенниса Евгений Коростелев.

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