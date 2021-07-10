Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова не сумели взять титул Уимблдона-2021, в финале проиграв Сьех Су-Вэй из Тайваня и Элис Мертенс из Бельгии – 6:3, 5:7, 7:9. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Во втором сете Елена и Вероника не реализовали два чемпионшип-пойнта. В третьем русские теннисистки повели с брейком при счете 6:6 и подавали на титул, но проиграли три гейма подряд и отдали титул.

У Весниной осталось три парных «Шлема» в карьере. Она с Екатериной Макаровой брала «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014 и Уимблдон-2017.

По пути в финал русская пара одолела первых сеяных парного рейтинга WTA Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии.

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