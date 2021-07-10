Австралийка Эшли Барти переиграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову в финале женского одиночного Уимблдона – 6:3, 6:7(4), 6:3. Для Барти эта победа стала второй на турнирах «Большого шлема».

Матч продолжался 1 час 55 минут.

На счету Барти 7 эйсов, 7 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Каролина набила 6 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из четырех.

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Счет в противостоянии стал 6-2 в пользу Барти.

Плишкова в 2016 году проиграла в финале US Open-2016.

Барти в 2019 году победила на «Ролан Гаррос».

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