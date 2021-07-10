После первых трех геймов зрители на трибунах притихли – феноменальная Барти повела 3:0 и не позволила Плишковой взять ни одного очка! Было сильно похоже на избиение и фатальный для восьмой сеяной исход противостояния. Совпадение или нет, но Каро очнулась после громогласного крика Мартины Навратиловой с трибуны «Камон!» У чешки вдруг полетела подача, заработала голова, и финал получился. По-другому и быть не могло – тот случай, когда соперницы достойны друг друга, а побеждает игрок, чья вера в собственную исключительность выше.

Для Плишковой этот финал стал вторым на «Шлемах» – в 2016-м она проиграла в Нью-Йорке первой ракетке мира Анжелик Кербер, и целых пять лет шла к новой возможности покорить мэйджор. Каро работала с психотерапевтом, который советовал ей больше и чаще проявлять эмоции, но это не помогло. «Я устала давить на себя, пытаться себя изменить, соответствовать чьим-то стандартам. Надоело. Я попробую просто играть в теннис и не думать про титулы», – такую философию использовала чешка.

Мартина Навратилова, Уимблдон Фото: Getty Images

Уимблдон Барти обыграла Плишкову и покорила Уимблдон 3 ЧАСА НАЗАД

И все же осенью 2020-го Каро решила кое-что изменить и пригласила в команду Сашу Бажина, который приводил к победам на «Шлемах» Наоми Осаку. Специалист отметил удивительную метаморфозу с Плишковой: «На корте она совсем не такая, как за его пределами. В игре может показаться холодной, но за пределами площадки безостановочно смеется, улыбается, шутит. Мы работаем над тем, чтобы поймать баланс в ее настроении».

Взлет Плишковой именно на Уимблдоне не удивителен – это покрытие идеально подходит проповедующей силовой теннис спортсменке. Совсем другое дело – Барти. В Лондоне австралийка никогда не проходила дальше четвертого круга, а полученная на «Ролан Гаррос» травма значительно снижала шансы на успех. Эшли снялась с турнира в Париже и даже размышляла, стоит ли ей ехать на Уимблдон, потому что была не уверена в комфортном состоянии травмированного бедра. Она не строила больших планов, а просто прислушивалась к организму и шла от матча к матчу.

Из-за опасений в прочности бедра Эш поставила на блиц-криг в решающей игре: взяла за 26 минут первую партию и подавала на титул во второй. План австралийки работал идеально, и все шло к тому, что в восьмой раз подряд в женском одиночном разряде финал завершится в двух партиях. Плишкова все испортила умением собираться, когда ее припирают к стенке. Каро не позволила сопернице подать на матч и разбила на тай-брейке.

В таком скилле Плишковой кроется ее сила и слабость одновременно – она способна играть на высочайшем уровне только в некомфортных условиях. Казалось, в решающей партии все в ее руках – испытывающая проблемы со здоровьем и опасавшаяся играть продолжительную встречу соперница, вырванный тай-брейк, наконец-то прорезавшаяся первая подача и поддержка трибун. Но нет. Добытое преимущество чешка угробила за 12 минут третьей партии, когда проиграла три гейма подряд.

Барти обладает тонким чутьем, когда нужно нажать на соперницу. Эшли стала действовать агрессивнее: ломилась после подачи к сетке, чаще задействовала форхенд и разводила по углам. Пока Плишкова изо всех сил пыталась не проиграть, австралийка бешено хотела выиграть. «Миссия невыполнима», – словно хотел сказать ослеплявший улыбкой на трибунах Том Круз, когда Каролина заработала брейк-пойнт при второй подаче Барти на титул. У чешки уже не было веры во второй камбэк, не говоря уже о титуле.

Эшли Барти и Каролина Плишкова Фото: Getty Images

Возможно, однажды неуравновешенную Плишкову прорвет, она найдет тот самый баланс, о котором твердит Бажин, и возьмет «Шлем». По игре Каро достойна титула – не хватает лишь способности убедить себя в этом. Барти долгое время страдала похожим расстройством, которое поборола в 2019 году победой на «Ролан Гаррос» над сенсацией того розыгрыша Маркетой Вондроушовой. Плишковой остается лишь ждать, что в следующем финале ей наконец-то будет противостоять не первая ракетка мира.

После выигрыша трофея Эшли поддержала традицию, которую в далеком 1987-м на Уимблдоне установил ее соотечественник Пэт Кэш – тогда он рванул к своей команде на трибунах. Австралийские болельщики чуть не сошли с ума, ведь Эшли стала первой их соотечественницей в женском разряде с 1980 года, победившей на Уимблдоне. Вера, умение держать себя в руках и план на игру позволили Эш воплотить детскую мечту в реальность.

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