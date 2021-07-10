13-й день Уимблдона подарит любителям тенниса восемь финальных матчей. На центральном корте сыграют мужчины в одиночном разряде и смешанные пары, на корте 1 пройдут финалы среди женщин в инвалидных колясках, девушек и юношей, корт 3 примет матч мужчин в колясках, а корт 18 – финалы пар среди юниоров.
Центральный корт
Новак Джокович (Сербия, 1) – Маттео Берреттини (Италия, 7) – начало в 16:00 (мск)
Уимблдон
Веснина и Кудерметова вели в счете, но не дожали в битве за титул
Нил Скупски/Дезире Кравчик (Великобритания/США, 7) – Джо Сэлисбери/Хэрриет Дарт (Великобритания/США)
Корт 1
Виктор Лилов (США) – Самир Банержее (США) – начало в 15:00 (мск)
Настасья-Мариана Шунк (Германия) – Ане Минтеги Дель Ольмо (Испания)
Диде де Гроот (Нидерланды, 1) – Кготатсо Монтджан (ЮАР)
Корт 3
Гордон Рид (Великобритания) – Йоаким Жерар (Бельгия) – начало в 13:00 (мск)
Корт 18
Кристина Дмитрук/Диана Шнайдер (Беларусь/Россия, 1) – София Костулас/Лаура Хиетаранта (Бельгия/Финляндия) – начало в 13:00 (мск)
Даниэль Ринкон/Абедалла Шелбаи (Испания/Иордания) – Эдас Бутвилас/Алехандро Мансанера Пертуса (Литва/Испания)
Уимблдон
Огонь и лед сошлись в женском финале, Барти была сильнее
Уимблдон
Веснина и Кудерметова дважды не подали на титул и проиграли финал