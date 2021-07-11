Теннисистки Диана Шнайдер (Россия) и Кристина Дмитрук (Беларусь) выиграли девичий парный разряд на Уимблдонском турнире.

В финале Шнайдер и Дмитрук обыграли бельгийку Софию Костулас и финку Лауру Хиетаранту со счетом 6:1, 6:2. Решающий матч продлился всего 1 час и 6 минуты.

Диана и Кристина, посеяные под первым номером, допустили всего две двойные ошибки (у соперниц три). Они превзошли пару из Бельгии и Финляндии во всех компонентах подачи – на первом мяче (71% против 65%), по успешным розыгрышам на первом (63% против 39%) и втором (59% против 47%) мячах.

Уимблдон В 18 Шарапова выиграла Уимблдон и влюбилась. Он женился на другой 5 ЧАСОВ НАЗАД

Шнайдер и Дмитрук реализовали пять из восьми брейк-поинтов, в то время как Костулас и Хиетаранта взяли один мяч на чужой подаче из шести попыток.

Еще одна русская теннисистка Полина Кудерметова в паре с чешкой Линдой Фрухвиртовой (второй номер посева) вылетела в полуфинале.

Это второй подряд успех юниорского женского тенниса России на турнирах «Большого шлема». В середине июня Оксана Селехметьева в дуэте с филиппинкой Алекс Эалой выиграла открытый чемпионат Франции в девичьем парном разряде.

Уимблдон Новак – Берреттини и еще 7 финалов. Программа 13-го дня 16 ЧАСОВ НАЗАД