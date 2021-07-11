Русские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина прокомментировали поражение в финале женского парного разряда Уимблдонского турнира.

Кудерметова: Какие-то двоякие ощущения. С одной стороны, финал, с другой – проиграли. Были все возможности. Больше, наверное, сейчас досады, какой-то грусти. Пытались сделать все, но не получилось.

– Мне вспоминается второй матчбол, когда мяч задел сетку, когда казалось, что все уже. Самый обидный момент в этом матче?

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Веснина: Да, когда во втором сете я подавала на матч, все делали правильно, приняли правильное решение, но этот сумасшедший розыгрыш на матчболе, который вроде складывался сначала в нашу пользу, а потом все-таки им чуть больше повезло. Наверное, после этого они воспряли духом и заиграли чуть лучше. Чуть больше стало им везти именно по второму сету. Нам не хватило совсем чуть-чуть.

Могу сказать по своему опыту, что в финале одно-два очка имеют огромное значение. Это безумно досадно, обидно, но мы с тем же результатом могли проиграть и в четвертьфинале, и в полуфинале. Это обидно, очень больно проиграть этот финал, но могу сказать одно: для нашей пары выход в финал – это огромный успех. Потенциал нашей пары, думаю, вы все видели.

– Это для вас третий совместный турнир. Все хотят узнать, что дальше, будете ли играть вместе дальше? Если переводить на Олимпиаду – знаю, что на Олимпиаде Вероника заявлена с Настей, а Лена с Верой. Насколько возможно менять заявку?

Веснина: Федерация заварила и пусть расхлебывает теперь, я так отвечу. Мы все говорили, свое желание федерации говорили и до заявки, и после. Теперь не знаем, как по правилам, может ли федерация это сделать. Мы бессильны.

– А на других турнирах будете вместе играть? На «Больших шлемах», на «Мастерсах»?

Кудерметова: После такого результата придется.

Веснина: Вынуждены. Честно говоря, еще не говорили про турниры после. Посмотрим – думаю, у нас получится сыграть.

Веснина и Кудерметова уступили в финале Уимблдона паре Су-Вэй Сьех/Элис Мертенс со счетом 6:3, 5:7, 7:9. При этом русский дуэт не реализовал два матчбола при счете 5:4 во второй партии и не подал на встречу при счете 7:6 в третьем сете.

Для Весниной это второе поражение в финале «ТБШ» подряд. Месяц назад она вместе с Асланом Карацевым проиграла в миксте на «Ролан Гаррос».

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