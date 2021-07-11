Новак Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон. В финале серб переиграл итальянца Маттео Берреттини – 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3. Матч продолжался 3 часа 27 минут.

В первом сете Новак вел 5:2 и имел сетбол на подаче итальянца, а затем подавал на партию при 5:3, но не довел дело до победы. На тай-брейке сильнее оказался Берреттини. В дальнейшем игра проходила под диктовку Джоковича: серб вел с двумя брейками во втором сете, один раз взял подачу соперника в третьей партии и дважды – в четвертой.

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На счету Новака 5 эйсов (16 у Берреттини), 4 двойные ошибки (3), он выиграл активными действиями 31 очко (57 у Маттео) и допустил 21 невынужденную ошибку (48 у Маттео).

Чаще Джоковича на Уимблдоне побеждали только Роджер Федерер (8) и Пит Сампрас (7).

Новак забрал 20-й титул на «ТБШ» и сравнялся по количеству побед с главными соперниками – Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

Также Новак стал первым со времен Рода Лэйвера игроком, взявшим первые три «Шлема» за год.

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