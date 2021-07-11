Только фанаты Федерера с Надалем и наивные болельщики Берреттини ждали другого исхода финала Уимблдона. Кто-то надеялся, что итальянец мощнейшей подачей и уверенной игрой с форхенда доставит Новаку проблемы, но этого оказалось слишком мало, чтобы утащить кубок из рук самого универсального теннисиста эпохи.

Джокович, как главный хамелеон тура, с небольшой задержкой, но все же идеально подстроился под игру соперника. В первом сете серб вел с брейком и должен был без проблем закрыть Маттео, но сжалился над зрителями и на ровном месте придумал драму: упустил сетбол, из-за странных ошибок проиграл подачу и уступил тай-брейк. Но дальше его преимущество было громадным и словно снежный шар раздавило Берреттини.

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В самые важные эпизоды игры Новак больно жалил противника в слабое место: строил розыгрыши через бэкхенд и кровожадно высасывал ошибки. К несчастью для Маттео, он, как и большинство других дебютантов финалов «Шлема», не был безупречен и в других компонентах: временами подолгу не подавал первым мячом, мазал из выгодных позиций с хавкорта и отправлял в коридор мячи, которые обычно попадал. Результат: почти полтинник невынужденных ошибок (48 на 21), которые не перекрыли даже 57 виннерсов (31 у Новака).

Хотя матч продлился 3,5 часа, вряд ли эту победу Новака можно назвать тяжелой, как и все остальные на турнире. По сути, он так и не встретил достойного сопротивления.

Примерно то же самое было в этом году на Australian Open и с натяжкой на «Ролан Гаррос». В Мельбурне единственной сложностью стала травма пресса, а в Париже – долгое вкатывание в финал с Циципасом. В остальном проблем вообще не возникло. И это при том, что Новак играл финалы с действительно лучшими игроками покрытий на определенных отрезках сезона: Медведев шел без поражений на харде, но уступил 0:3; Циципас брал «Мастерс» и поднялся именно на грунте, но остался ни с чем; у Берреттини на траве были 22 победы против двух поражений за последние три года, но тоже мимо.

Получается, в отсутствие Федерера и Надаля, Джокович – безальтернативно лучший теннисист планеты, который обыгрывает молодых и не очень игроков вне зависимости от обстоятельств. Его не смущают ни погодные условия, ни проблемы с кортами (на Уимблдоне он сначала в каждом матче падал, а на последних стадиях страдал от корявого отскока), ни ненависть фанатов. Он просто идет к цели. И почти достиг ее.

Новак Джокович с кубком Фото: Getty Images

После победы во Всеанглийском клубе Новак наконец достал вечных беглецов – Федерера и Надаля. У троих по 20 «Шлемов» и статус легенд, но платиновое звание лучшего все равно получит только один. И для Джоковича оно очень важно.

«Рафа и Роджер – легенды нашего спорта и два моих главных соперника. Они одна из причин того, что я сейчас здесь, – заявил в послемадчевом интервью Новак. – Они показали мне, над чем мне нужно работать. Когда я впервые поднялся в топ-10, года три-четыре я проигрывал им все важные матчи. Но потом в конце 2010-го кое-что изменилось, и последние десять лет были невероятным путешествием. И оно еще не кончилось».

Джокович не скрывает, что гонится за рекордом, и он очень близок к тому, чтобы выиграть. Невозможно отрицать очевидное – Федерер больше не возьмет «Шлем». Он сломался в четвертьфинале этого турнира, на других покрытиях шансов еще меньше, а через год ему будет почти 41. Надаль еще способен выиграть пару кубков, но не больше – помимо «Ролан Гаррос», на других мэйджорах зацепить что-то ему уже тоже крайне сложно.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль в полуфинале «РГ»-2021 Фото: Getty Images

Новак второй год подряд показывает, что готов побеждать на всех возможных покрытиях. В этом году он как никогда близок не только к календарному «Большому шлему», но и к «Золотому». Надо лишь выиграть Олимпиаду и US Open, и это кажется вполне реальным.

Если Джокович выполнит главную задачу концовки сезона, то уже в конце 2022-го может уйти отдыхать. Потенциальные 24-25 «Шлемов» сделают его недосягаемым для Федаля и истиным королем тенниса. А другие мелкие рекорды его вряд ли мотивируют: он и так лидер по времени во главе рейтинга, а условное соперничество с Роджером за лидерство по кубкам на Уимблдоне или общему числу титулов в туре – вторсырье.

Новак и раньше говорил, что не останется в спорте также долго, как Федерер. Для него важнее умиротворенность и семья. Если он опередит главных соперников и будет уверен, что его не догонят, то закончит. Надо же дать хейтерам возможность остыть после стольких лет страданий.

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