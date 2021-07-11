Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил Новака Джоковича с 20-й победой на турнирах «Большого шлема».
«Поздравляю Новака с 20-м мэйджором. Я горжусь возможностью играть в особую эпоху теннисных чемпионов. Замечательное выступление, молодец!» — написал Федерер в твиттере.
- В финале Уимблдона Новак Джокович обыграл Маттео Берреттини в четырех сетах – 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3.
- У Джоковича, Федерера и Надаля теперь одинаковое число выигранных турниров «Большого шлема».
- Джокович – первый со времен Лэйвера теннисист, который выиграл три первых «Шлема» сезона. Он сохраняет шанс на календарный «Золотой шлема» (4 «ТБШ» + золото Олимпиады), что прежде удавалось только Штеффи Граф.
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