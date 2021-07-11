Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что все еще сомневается по поводу поездки на Олимпийские игры в Токио.

«В мои планы всегда входило участие в Олимпийских играх. Но теперь я немного сомневаюсь. По итогам того, что я слышал в последние два дня, это (участие в Играх) 50/50», – сказал Джокович.

Ранее сербская Федерация тенниса выступила с заявлением, что Джокович обязательно сыграет на Олимпийских играх. Однако сам теннисист выразил недовольство тем, что трибуны будут пустовать – это помешает ему показать свой максимум.

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Джокович в воскресном финале Уимблдона обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Джокович повторил рекорд Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, став 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

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