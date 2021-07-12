ATP и WTA обновили рейтинги по итогам завершившегося в воскресенье Уимблдонского турнира.
В топ-10 мужского рейтинга произошло 2 изменения: Александр Зверев поменялся местами с Домиником Тимом и теперь идет пятым, а финалист Уимблдона Маттео Берреттини подвинул Роджера Федерера с восьмой строчки топа. Среди российских теннисистов апгрейда добился лишь Карен Хачанов – он улучшил свое положение в рейтинге на четыре позиции и теперь замыкает топ-25. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12113 очков
Уимблдон
Джокович сомневается в поездке на Олимпиаду
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10370
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8270
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 8150
5 (6). Александр Зверев (Германия) - 7475
6 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7425
7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6255
8 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 5488
9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3625
...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2304
25 (29). Карен Хачанов (Россия) - 2235
Людмила Самсонова
Фото: Getty Images
У женщин на третью строчку поднялась белоруска Арина Соболенко. София Кенин добилась апгрейда на две позиции и теперь идет четвертой. Топ-5 замкнула Бьянка Андрееску – с этой строчки она сместила украинку Элину Свитолину. Финалистка Уимблдона Каролина Плишкова улучшила положение в рейтинге на 6 позиций и ворвалась в топ-10. Среди россиянок наибольшего прогресса добилась Людмила Самсонова – она поднялась с 65-й на 55-ю позицию. Полный женский рейтинг – тут.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 635 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 336
3 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 965
4 (6). София Кенин (США) - 5 640
5 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 331
6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 125
7 (13). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 975
8 (9). Ига Швёнтек (Польша) - 4 695
9 (3). Симона Халеп (Румыния) - 4 330
10 (12). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 165
...
18 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 420
31 (35). Дарья Касаткина (Россия) - 2 090
33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 040
34 (36). Екатерина Александрова (Россия) - 2 000
41 (40). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 693
55 (65). Людмила Самсонова (Россия) - 1 441
82 (89). Анна Блинкова (Россия) - 985
83 (80). Анастасия Потапова (Россия) - 981
89 (90). Варвара Грачева (Россия) - 928
91 (96). Вера Звонарева (Россия) - 922
- Карен Хачанов дошел до четвертьфинала Уимблдона, где проиграл Денису Шаповалову.
- Людмила Самсонова дошла до четвертого круга, где проиграла будущей финалистке Каролине Плишковой.
Уимблдон
Джокович не задержится в теннисе. Его мотивация скоро иссякнет
Уимблдон
Неудержимый Джокович отдал первый сет, а потом забрал 20-ю корону