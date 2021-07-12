На Уимблдоне-2021, предположительно, было сыграно 2 договорных матча.

Согласно Welt , это подтвердили мониторинговые компании, наблюдающие за мировым рынком ставок. Также соответствующей информацией о подозрительных матчах располагает теннисная антикоррупционная служба ITIA. Первый предположительно договорной матч состоялся в первом круге мужского парного разряда. Дуэт выиграл первый сет, чем повысил коэффициент на собственное поражение, а затем проиграл оставшиеся партии. Подозрение вызвали высокие ставки на поражение пары-фаворита, сделанные в режиме онлайн.

Во втором подозрительном матче принимал участие немецкий игрок – вопросы вызвал его соперник. В конце второго сета было замечено большое количество ставок на точный результат третьего сета, которые составляли пятизначную сумму. Также были сделаны специальные ставки на максимальное количество геймов на подаче за весь матч. Оба исхода в итоге сбылись.

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Welt пытался связаться с участниками подозрительных матчей, но большинство письменных вопросов остались без ответа. Организаторы Уимблдона ссылаются на ITIA. Однако антикоррупционная служба отказалась давать подробные комментарии по «оперативным причинам».

Чемпионом Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде стал Новак Джокович. В финале серб обыграл итальянца Маттео Берреттини – 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3.

В финале женского одиночного разряда Уимблдона австралийка Эшли Барти разбила Каролину Плишкову из Чехии – 6:3, 6:7, 6:3.

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