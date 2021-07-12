Новак Джокович на Уимблдоне выиграл 20-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Дядя и бывший тренер испанца Тони Надаль высказался по этому поводу.

«Мне кажется, Джокович сейчас играет не на таком уровне, как в 2011-м или 2015-м, но он доказал, что все еще лучше нового поколения. В этом году он обыграл трех его представителей в финалах «Больших шлемов».

На данный момент Новак кажется фаворитом в борьбе за рекорд по «Шлемам». Через полтора месяца на US Open у него будет шанс вырваться в лидеры в первый раз за свою карьеру. Рафаэль – один из тех, кто способен помешать ему. Я никогда не терял непоколебимую веру в своего племянника», – цитирует дядю Тони El Pais

Уимблдон Джокович сомневается в поездке на Олимпиаду 20 ЧАСОВ НАЗАД

В финале Уимблдона Джокович победил итальянца Маттео Берреттини в четырех сетах (6:7 6:4 6:4 6:3).

В коллекции Джоковича теперь 6 побед на Уимблдоне.

Уимблдон Джокович не задержится в теннисе. Его мотивация скоро иссякнет 21 ЧАС НАЗАД