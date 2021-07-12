Милейший момент уимблдонского вечера: Новак Джокович подарил ракетку, которой выиграл турнир, маленькой девочке-болельщице с трогательным баннером.
Это становится традицией: после «Ролан Гаррос» серб презентовал победную ракетку мальчику, подсказывающему ему по ходу финального матча.
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- В финале Уимблдона Джокович победил итальянца Маттео Берреттини в четырех сетах (6:7, 6:4 6:4 6:3).
- В коллекции Джоковича теперь 6 побед на Уимблдоне.
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