Комментаторы Eurosport.ru Максим Янчевский и Илья Рывлин подвели итоги Уимблдона-2021 в следующем выпуске теннисного подкаста «Хард и грунт».
Авторы подкаста обсудили завершение турнира, Новака Джоковича, сравнявшегося по «Шлемам» с Надалем и Федерером, возвращение Роджера и женский финал, а также то, как Елена Веснина и Вероника Кудерметова дошли до финала в паре. Сколько еще турниров возьмет «Большая тройка»? Кто будет главным соперником Джоковича на US Open? Почему Макинрой не ставит на Новака?
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