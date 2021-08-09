Отец первой ракетки мира Срджан Джокович сообщил, что их с женой не пустили на Уимблдон и Олимпиаду в Токио.

«Мы с женой хотели приехать на Уимблдон, но нам, к сожалению, не разрешили. Эти ужасные люди не дали возможности нам, родителям, поехать и поболеть за него, заявили, что мы должны неделю сидеть на карантине. А стадион был полон – 15, 16 тысяч человек. Сейчас мы хотели поехать в Токио, и нам тоже не позволили это сделать», – цитирует слова старшего Джоковича Tennis Head

На Уимблдоне Новак Джокович в финальной игре уверенно победил итальянца Маттео Берреттини.

На Олимпиаде в Токио серб остановился на стадии полуфинала, где сенсационно уступил немцу Александру Звереву.

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